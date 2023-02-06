В России рухнули продажи легковых автомобилей

АЕБ: продажи новых легковых автомобилей в России в январе упали на 63% год к году

По итогам января 2023 года в России было продано 32 499 новых легковых автомобилей и LCV (легкий коммерческий транспорт), что на 63,1 процента меньше, чем за аналогичный период 2022-го. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в пресс-релизе на сайте.

Лидером рынка по-прежнему остается марка Lada — в прошлом месяце россияне купили 17 468 машин данного бренда. Однако продажи российского производителя все равно снизились по сравнению с результатом января 2022 года в 18 045 машин. Продажи большинства иностранных брендов рухнули за год более чем на 80 процентов. При этом не только не упали, но даже выросли продажи китайских автомобилей.

В списке брендов, реализовавших в предыдущем месяце более 1000 автомобилей, оказались китайские Haval (4,5 тысячи машин) и Geely (3,5 тысячи), российские ГАЗ (1,8 тысячи) и УАЗ (1,18 тысячи), а также Kia (1,4 тысячи). Остальные автопроизводители продали менее 500 автомобилей за месяц.

Ассоциация отметила, что в отчет не вошли данные по продажам автомобилей BMW, Mercedes-Benz Rus и Chery по решению штаб-квартир компаний. Также данные не предоставляют марки Cadillac, Chevrolet и Evolute.

После ухода ряда иностранных автомобильных брендов из России значительную долю рынка заняли китайские компании. Число китайских автосалонов в стране в 2022 году превысило тысячу, что составляет треть всех профильных магазинов в стране. Конкурируют с китайскими производителями российские бренды, однако в последнее время производство отечественных автомобилей серьезно затруднено из-за дефицита комплектующих и проблем с лакокрасочными материалами. Так, в стране перестали продаваться модели Lada Vesta и Lada XRay.