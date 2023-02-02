В России закончились Lada Vesta

В автосалонах России закончились Lada Vesta, поставки ожидаются в марте-апреле

Автомобили Lada Vesta закончились в российских дилерских центрах, поставки модели ожидаются в марте-апреле. Об этом РИА Новости рассказали представители отрасли.

По информации агентства, производство Lada Vesta было приостановлено еще весной 2022 года из-за проблем с комплектующими. Модель выпускалась в Ижевске, в августе было принято решение о переносе производства на основную площадку в Тольятти.

Как отмечает президент компании Максим Соколов, производство модели планируется возобновить в марте — причем обновленной версии Lada Vesta NG, но в комплектации с механической коробкой передач.

Сейчас, по словам представителей отрасли, автомобилей Lada Vesta в дилерских центрах не осталось. Однако не исключается, что в некоторых автосалонах могут быть единичные экземпляры.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» столкнулся с дефицитом лакокрасочных материалов. Сейчас автомобили Lada можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах. Доступность машин других оттенков возможна «не ранее марта», утверждают дилеры.