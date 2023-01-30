«АвтоВАЗ» столкнулся с дефицитом краски для автомобилей

«Ведомости»: «АвтоВАЗ» столкнулся с дефицитом лакокрасочных материалов для автомобилей

«АвтоВАЗ» столкнулся с дефицитом лакокрасочных материалов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей компании.

По информации газеты, сейчас автомобили Lada можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах. Доступность машин других оттенков возможна «не ранее марта», утверждают дилеры.

С ноября-декабря 2022 года «АвтоВАЗ» начал красить автомобили линейки Granta в два цвета — черный и белый, отмечает топ-менеджер одного из региональных дилеров марки. По его словам, сейчас Niva Legend, Travel и Bronto доступны в темно-зеленом цвете, коммерческие Lada — в белом.

Информацию подтвердил и топ-менеджер федерального дилера «АвтоВАЗа». Уточняется, что другие цвета есть «в единичном количестве», хотя раньше машины Lada были представлены в 6–8 цветах.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» планирует создать новое семейство автомобилей Lada, в нем будут машины класса С. «Это потребует больших инвестиций. Но наши покупатели вполне заслуженно и обоснованно хотят ездить на современных автомобилях», — рассказал президент компании Максим Соколов.