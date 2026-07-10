Зеленский рассказал об испытаниях передовых украинских военных разработок

Зеленский: США испытывают передовые украинские военные разработки

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что Соединенные Штаты Америки (США) испытывают передовые украинские военные разработки. Его слова передает Telegram-канал «Новини.LIVE».

По словам Зеленского, Соединенные Штаты получили от Киева беспилотные летательные аппараты (БПЛА), морские дроны и другие технологии.

«Сейчас проходят испытания, и мы получаем очень положительные отзывы», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский добавил, что как только тесты завершатся, начнется этап заключения соглашения о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий.

Ранее Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление об отношении стран НАТО к Украине.