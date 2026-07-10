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00:56, 10 июля 2026Бывший СССР

Зеленский рассказал об испытаниях передовых украинских военных разработок

Зеленский: США испытывают передовые украинские военные разработки
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что Соединенные Штаты Америки (США) испытывают передовые украинские военные разработки. Его слова передает Telegram-канал «Новини.LIVE».

По словам Зеленского, Соединенные Штаты получили от Киева беспилотные летательные аппараты (БПЛА), морские дроны и другие технологии.

«Сейчас проходят испытания, и мы получаем очень положительные отзывы», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский добавил, что как только тесты завершатся, начнется этап заключения соглашения о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий.

Ранее Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление об отношении стран НАТО к Украине.

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