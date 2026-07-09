Зеленский признал очень плохое отношение украинцев к военным

Зеленский после бунта украинцев против ТЦК во Львове признал плохое отношение к военным

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массовый бунт во Львове против сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата), начавшийся из-за акта насильственной мобилизации. Он признал, что украинцы очень плохо относятся к военным, аудиозапись его ответа опубликовало издание «Новости Live» в Telegram-канале.

«Много вопросов насчет Львова, вчерашней ситуации, нападения на служащих ТЦК. На мой взгляд, история очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме», — подчекнул украинский лидер.

Зеленский добавил, что правоохранительные органы разберутся с бунтовщиками. Он также попытался переложить ответственность за случившееся на министерство обороны, намекнув на обещанную его главой Михаилом Федоровым реформу военкоматов.

«МВД будет разбираться <...>. А Минобороны должно сделать все, что они обещали», — сказал Зеленский.

Вечером 8 июля стало известно о масштабных протестах во Львове. Они начались из-за насильственной мобилизации мужчины. Большое количество людей окружило автомобиль военкомов, толпа раскачивала его и в итоге перевернула. Администрация Львова провела экстренное совещание из-за массового бунта.