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00:41, 10 июля 2026Бывший СССР

Зеленский признал очень плохое отношение украинцев к военным

Зеленский после бунта украинцев против ТЦК во Львове признал плохое отношение к военным
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: NTB / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массовый бунт во Львове против сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата), начавшийся из-за акта насильственной мобилизации. Он признал, что украинцы очень плохо относятся к военным, аудиозапись его ответа опубликовало издание «Новости Live» в Telegram-канале.

«Много вопросов насчет Львова, вчерашней ситуации, нападения на служащих ТЦК. На мой взгляд, история очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме», — подчекнул украинский лидер.

Зеленский добавил, что правоохранительные органы разберутся с бунтовщиками. Он также попытался переложить ответственность за случившееся на министерство обороны, намекнув на обещанную его главой Михаилом Федоровым реформу военкоматов.

«МВД будет разбираться <...>. А Минобороны должно сделать все, что они обещали», — сказал Зеленский.

Вечером 8 июля стало известно о масштабных протестах во Львове. Они начались из-за насильственной мобилизации мужчины. Большое количество людей окружило автомобиль военкомов, толпа раскачивала его и в итоге перевернула. Администрация Львова провела экстренное совещание из-за массового бунта.

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