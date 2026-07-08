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23:50, 8 июля 2026Бывший СССР

Во Львове вспыхнул бунт против ТЦК. Толпа людей под крики «Позор!» перевернула автомобиль военкомов

«Страна»: Во Львове на акции протеста против ТЦК толпа перевернула автомобиль военкомов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Соцсети

Во Львове начался маcштбный протест против ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) из-за насильственной мобилизации мужчины. Об этом сообщает «Страна.ua».

Издание отмечает, что большое количество людей окружило автомобиль военкомов, толпа раскачивала его и в итоге перевернула.

Автомобиль ТЦК перевернули под дружное одобрение людей на акции протеста во Львове

«Страна.ua»

Люди скандировали «Позор!» и нецензурно выражались в адрес сотрудников ТЦК. По информации издания, последние схватили и избили 20-летнего юношу.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как молодые люди атакуют машину военкомов и бьют по стеклу и капоту. За происходящим наблюдает множество людей, снимая на телефоны.

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Мэр Львова подтвердил бунт против ТЦК

Мэр Львова Андрей Садовой подтвердил, что бунт против ТЦК происходит в Сыховском районе города, уточнив, что выясняет обстоятельства происшествия.

По ситуации на Сыхове сейчас выясняю все обстоятельства. Сообщу, как только у меня будет полная и проверенная информация

Андрей Садовоймэр Львова

Украинская полиция позднее прокомментировала конфликт во Львове, передает УНИАН. Мужчина, из-за которого все началось, находился в розыске. Как сообщили правоохранители, группа оповещения обнаружила мужчину 1996 года рождения, который нарушил правила воинского учета и с 12 июня находился в розыске.

Во время работы с нарушителем прохожие начали препятствовать действиям сотрудников ТЦК, после чего начала собираться толпа. На место прибыли сотрудники полиции для обеспечения порядка.

В июне массовый протест против ТЦК произошел в Киеве

В июне в Деснянском районе Киева произошел массовый конфликт с ТЦК. Толпа киевлян вышла против военкомов из-за насильственной мобилизации. На место прибыли сотрудники полиции, местные паблики сообщали о применении газа против протестующих.

Издание «Страна.ua» сообщало, что прохожие заступились за юношу, которого пытались забрать военкомы, однако им все-таки удалось увезти местного жителя.

Позднее киевская полиция объяснила массовую стычку с военкомами с Деснянском районе. По информации правоохранителей, конфликт произошел не из-за действий сотрудников ТЦК, а из-за того, что мужчина нарушил правила дорожного движения, отказался подчиниться требованиям патрульных, вследствие чего завязалась потасовка, к которой подключились прохожие.

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14 января 2025

Министр обороны Украины назвал справедливым возмущение работой ТЦК

Возмущение работой территориальных центров комплектования, в частности, силовой мобилизацией, среди гражданского населения Украины абсолютно справедливо, заявил министр обороны страны Михаил Федоров.

Мы видим много разной информации, как работает ТЦК <...>. Мы видим силовую мобилизацию, и это вызывает справедливое возмущение населения

Михаил Федоров министр обороны Украины

Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков предложил отправлять на фронт сотрудников ТЦК. По словам депутата, происходящее в системе подрывает доверие не только к процессу мобилизации, но и к государственным институтам в целом.

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