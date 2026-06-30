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21:19, 30 июня 2026Бывший СССР

В Раде предложили отправлять на фронт сотрудников ТЦК

Депутат Рады Разумков предложил отправлять на фронт сотрудников ТЦК
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в своем Telegram-канале предложил отправлять на фронт сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине).

По словам депутата, происходящее в системе подрывает доверие не только к процессу мобилизации, но и к государственным институтам в целом. Он заявил, что, согласно ответам на официальные депутатские запросы, несмотря на заявления властей, доля сотрудников ТЦК с боевым опытом составляет менее 40 процентов.

«Поэтому предлагаю отправить на фронт тех представителей этой структуры, которые никогда там не были – это около 30 тысяч человек. Это будет лучшей реформой системы мобилизации», — отметил депутат.

По его словам, военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявляют, что сотрудники военкоматов на Украине мобилизуют по большей части непригодных к службе в армии мужчин.

Ранее сотрудники ТЦК в Черкасской области мобилизовали мужчину вместе с его овцами. «Приехали, забрали пару овец и меня забрали. Было много ребят, нас грузили в автобус, нас было шестьдесят, десять убежали», — отметил военнопленный.

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