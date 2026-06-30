РИА Новости: ТЦК мобилизовали овец вместе с украинцем в Черкасской области

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) мобилизовали овец вместе с украинцем. Об этом рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 107-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Георгий Руснак.

По его словам, он проживал и работал пастухом в селе Староселье Черкасской области. «ТЦКшники приехали, забрали пару овец и меня забрали. Было много ребят, нас грузили в автобус, нас было шестьдесят, десять убежали», — заявил военнопленный.

Ранее в Одессе сотрудники ТЦК мобилизовали собаку. По информации местных пабликов, сотрудники ТЦК задержали мужчину во время прогулки с собакой. До этого сообщалось, что в Киевской области мобилизовали кота. Сотрудник ТЦК взял животное и посадил его в служебный микроавтобус.