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06:59, 30 июня 2026Бывший СССР

На Украине мобилизовали овец

РИА Новости: ТЦК мобилизовали овец вместе с украинцем в Черкасской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Global Look Press

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) мобилизовали овец вместе с украинцем. Об этом рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 107-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Георгий Руснак.

По его словам, он проживал и работал пастухом в селе Староселье Черкасской области. «ТЦКшники приехали, забрали пару овец и меня забрали. Было много ребят, нас грузили в автобус, нас было шестьдесят, десять убежали», — заявил военнопленный.

Ранее в Одессе сотрудники ТЦК мобилизовали собаку. По информации местных пабликов, сотрудники ТЦК задержали мужчину во время прогулки с собакой. До этого сообщалось, что в Киевской области мобилизовали кота. Сотрудник ТЦК взял животное и посадил его в служебный микроавтобус.

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