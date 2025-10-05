Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:51, 5 октября 2025Бывший СССР

На Украине мобилизовали кота

В Киевской области мобилизация кота попала на видео
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

В Киевской области мобилизовали кота, и это попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Times of Ukraine.

На видео можно заметить, как сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) подходит к коту, берет его и уносит в машину.

Ранее стало известно, что украинцы начали устраиваться в McDonald’s ради брони от мобилизации. По данным представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ), в 100 ресторанах числятся 7500 человек.

Депутат Верховной Рады Роман Костенко оценил вероятность отмены мобилизации. По его мнению, возможность отмены мобилизации и военного положения не будут рассматривать даже после завершения вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на призыв Зеленского к одностороннему прекращению огня

    Прецедент с Долиной оставил россиянку без новой квартиры и с долгами

    ВСУ атаковали два муниципалитета в Белгородской области

    В Сербии высказались о реальных целях санкций США против NIS

    На Западе испугались возможного «Перл-Харбора» в Европе из-за России

    «Ахмат» сделал заявление о расизме капитана «Краснодара» в адрес игрока команды

    На Украине мобилизовали кота

    Удар «Искандером» по позиции ВСУ попал на видео

    21-летнюю телеведущую обнаружили без сознания в ее доме

    Последнее обновление iPhone обернулось проблемами для российских пользователей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости