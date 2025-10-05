На Украине мобилизовали кота

В Киевской области мобилизация кота попала на видео

В Киевской области мобилизовали кота, и это попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Times of Ukraine.

На видео можно заметить, как сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) подходит к коту, берет его и уносит в машину.

Ранее стало известно, что украинцы начали устраиваться в McDonald’s ради брони от мобилизации. По данным представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ), в 100 ресторанах числятся 7500 человек.

Депутат Верховной Рады Роман Костенко оценил вероятность отмены мобилизации. По его мнению, возможность отмены мобилизации и военного положения не будут рассматривать даже после завершения вооруженного конфликта между Россией и Украиной.