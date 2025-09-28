Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:21, 28 сентября 2025Бывший СССР

Украинцы начали устраиваться в McDonald’s ради брони от мобилизации

Украинцы начали платить McDonald’s за трудоустройство ради брони от ТЦК
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинцы начали платить сети ресторанов быстрого питания McDonald’s за трудоустройство, которое дает бронь от мобилизации. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что бывшему главе МИД Украины Дмитрию Кулебе американская сеть получила преференции как у государственных предприятий. При этом месячный оклад в McDonald’s составляет 600 долларов, а взятка за трудоустройство — 15 тысяч долларов.

По данным представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ), в 100 ресторанах числятся 7500 человек.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал позором для Евросоюза насильственную мобилизацию украинцев. Он добавил, что на Украине ведется открытая охота на людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские «Герани» окружили Киев

    В Норвегии оценили реакцию Евросоюза на новые слова Трампа насчет Украины

    Главную проблему американских студентов объяснили

    Информацию о падении российской ракеты в жилой зоне в Киеве опровергли

    Наемники ВСУ из Латинской Америки попытались оправдаться в соцсетях

    Лавров отказал британскому журналисту в одной просьбе

    Российские бойцы нанесли комбинированный удар по Украине

    Украинцы начали устраиваться в McDonald’s ради брони от мобилизации

    На Западе раскрыли новую тактику ВС России по расширению зон боевого поражения

    В Киеве сообщили о последствиях ночной атаки ВС России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости