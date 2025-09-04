Сийярто: Насильственная мобилизация на Украине — это позор для ЕС

Насильственная мобилизация на Украине при попустительстве европейских политиков стала величайшим позором для Европейского Союза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

«Общепризнано, что на Украине ведется открытая охота на людей и существует принудительная мобилизация. Всем известно, что во время этого принудительного призыва людей часто избивают», — сказал он.

По его словам, украинские власти могут себе это позволить, потому что, согласно провоенным европейским политикам, Украине позволено делать все что угодно в этой ситуации. Он также отметил, что это один из величайших позоров Евросоюза в XXI веке.

Ранее в немецком Христианско-социальном союзе (ХСС) потребовали прекратить выплаты пособий («бюргергельд») украинцам призывного возраста. В ХСС подчеркнули, что украинцы призывного возраста должны выбрать между работой в ФРГ и мобилизацией в Вооруженные силы Украины.