Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:10, 4 сентября 2025Мир

Сийярто назвал позором для ЕС насильственную мобилизацию на Украине

Сийярто: Насильственная мобилизация на Украине — это позор для ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Насильственная мобилизация на Украине при попустительстве европейских политиков стала величайшим позором для Европейского Союза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

«Общепризнано, что на Украине ведется открытая охота на людей и существует принудительная мобилизация. Всем известно, что во время этого принудительного призыва людей часто избивают», — сказал он.

По его словам, украинские власти могут себе это позволить, потому что, согласно провоенным европейским политикам, Украине позволено делать все что угодно в этой ситуации. Он также отметил, что это один из величайших позоров Евросоюза в XXI веке.

Ранее в немецком Христианско-социальном союзе (ХСС) потребовали прекратить выплаты пособий («бюргергельд») украинцам призывного возраста. В ХСС подчеркнули, что украинцы призывного возраста должны выбрать между работой в ФРГ и мобилизацией в Вооруженные силы Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушел из жизни Джорджо Армани

    Россиян предупредили о «синдроме ночной еды»

    Турист выпил пиво на могиле в Японии и навлек на себя ненависть местных жителей

    Налоговики стали активно проверять доходы некоторых россиян

    На Западе заявили о возможности приезда Зеленского в Москву

    В российском регионе членов преступной группы «Сельмаш» приговорили к большим срокам

    Зеленский раскрыл подробности заседания «коалиции желающих»

    Дуров рассказал Маску о беспричинных нападениях Запада на славян

    Неуловимые воры проникли в магазин с помощью бензопилы и украли 218 миллионов рублей

    Кадыров сообщил о присвоении «дорогому брату» звания генерал-лейтенанта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости