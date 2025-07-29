В Германии предложили украинцам выбирать между работой и мобилизацией

Bild: В ХСС предложили прекратить выплаты пособий украинцам призывного возраста

В немецком Христианско-социальном союзе (ХСС) потребовали прекратить выплаты пособий («бюргергельд») украинцам призывного возраста. Об этом заявил внешнеполитический эксперт ХСС Штефан Майер в интервью Bild.

«Необходимо, наконец, отменить "бюргергельд" для украинских мужчин в призывном возрасте. Если почти 150 тысяч украинцев в возрасте от 18 до 63 лет получают у нас пособия, то что-то не так», — сказал он.

По его словам, эта группа людей не имеет права на социальную помощь. Майер подчеркнул, что украинцы призывного возраста должны выбрать между работой в ФРГ и мобилизацией в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее ирландский журналист Чей Боуз возмутился из-за трат миллиардов евро на беженцев с Украины. По его словам, в Ирландии правительство бесплатно ремонтирует машины украинских беженцев и освобождает их от уплаты автомобильных налогов.