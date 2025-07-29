Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:21, 29 июля 2025Мир

В Германии предложили украинцам выбирать между работой и мобилизацией

Bild: В ХСС предложили прекратить выплаты пособий украинцам призывного возраста
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Michael Kuenne / Keystone Press Agency / Global Look Press

В немецком Христианско-социальном союзе (ХСС) потребовали прекратить выплаты пособий («бюргергельд») украинцам призывного возраста. Об этом заявил внешнеполитический эксперт ХСС Штефан Майер в интервью Bild.

«Необходимо, наконец, отменить "бюргергельд" для украинских мужчин в призывном возрасте. Если почти 150 тысяч украинцев в возрасте от 18 до 63 лет получают у нас пособия, то что-то не так», — сказал он.

По его словам, эта группа людей не имеет права на социальную помощь. Майер подчеркнул, что украинцы призывного возраста должны выбрать между работой в ФРГ и мобилизацией в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее ирландский журналист Чей Боуз возмутился из-за трат миллиардов евро на беженцев с Украины. По его словам, в Ирландии правительство бесплатно ремонтирует машины украинских беженцев и освобождает их от уплаты автомобильных налогов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме раскрыли цель ультиматума Трампа

    Невиновный мужчина провел 32 года в тюрьме из-за волос

    Совершен прорыв в лечении тяжелого генетического синдрома

    В Китае заявили об «ударившем по зубам» Германию Путине

    На Западе назвали фон дер Ляйен дурой после ее слов о газе

    В Германии предложили украинцам выбирать между работой и мобилизацией

    Стало известно о планах Трампа по выводу войск из Европы

    Военкоры сообщили о почти полном контроле ВС России над Часовым Яром

    «Еще 30 лет назад эректильной дисфункции у молодых мужчин не было». Почему сейчас они подсели на «Виагру» и чем это опасно?

    Китай нашел способ увеличить рождаемость

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости