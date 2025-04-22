На Западе возмутились из-за трат налогоплательщиков на беженцев с Украины

Журналист Боуз: Налоги европейцев уходят на автомобили беженцев с Украины

Европейские налогоплательщики оплачивают миллиарды евро на содержание украинских беженцев, в то время как они передвигаются на дорогих автомобилях, заявил ирландский журналист Чей Боуз. Этим фактом он возмутился в социальной сети X.

По мнению журналиста, в Ирландии правительство бесплатно ремонтирует машины украинских беженцев и освобождает их от уплаты автомобильных налогов. По словам Боуза, деньги на эти траты берут из карманов обычных налогоплательщиков.

При этом, по словам Боуза, беженцам с Украины выделяются миллиарды евро на оплату жилья и пособия.

Ранее Боуз рассказал о возвращении западных брендов в Россию. По его словам, компании все больше хотят вернуться в Россию и часто сталкиваются с проблемами.

До этого Боуз поиронизировал над словами госсекретаря США Марко Рубио о смещении фокуса Вашингтона с Украины.