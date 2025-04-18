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16:44, 18 апреля 2025Интернет и СМИ

На Западе поиронизировали над словами госсекретаря США об Украине

Журналист Боуз поиронизировал над словами Рубио о смещении фокуса США с Украины
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Saul Loeb / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз поиронизировал над словами госсекретаря США Марко Рубио о смещении фокуса Вашингтона с Украины. Пост на эту тему он разместил в X.

«От "закончим конфликт за 24 часа" к "мы двигаемся дальше". Ожидать, что побеждающая сторона будет выполнять условия проигрывающей стороны (которая и начала этот конфликт), вероятно, изначально не было хорошим стартом», — написал западный журналист.

Ранее Рубио сообщил, что Соединенные Штаты пока что не готовы обсуждать детали по гарантиям безопасности для Украины. Вместе с тем он назвал конструктивными и полезными переговоры с Киевом.

Перед этим госсекретарь США заявил, что Америка три года поддерживала Украину, но теперь достигла точки, когда нужно сфокусироваться на другом. При этом Рубио подчеркнул, что Вашингтон будет помогать в урегулировании конфликта, только если Москва и Киев настроены на мир.

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