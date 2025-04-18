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11:31, 18 апреля 2025Мир

Госсекретарь США заявил о неготовности обсуждать один вопрос по Украине

Рубио: США не готовы обсуждать детали гарантий безопасности Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

Соединенные Штаты пока что не готовы обсуждать детали по гарантиям безопасности Украины. Об этом заявил американский госсекретарь США Марко Рубио, сообщает ТАСС.

Рубио подчеркнул, что проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что Соединенные Штаты провели переговоры с Киевом и предложили ему план, но пока не стали обсуждать его детали.

«Переговоры были конструктивными, позитивными и никто ничего не отвергал», — подчеркнул он.

По словам госсекретаря, участники переговоров по Украине, которые были очень конструктивны и полезны, вернутся в свои столицы для обсуждения и принятия решений на следующей неделе.

Ранее Рубио заявил, что считает важным переговорный процесс с Россией. Он отметил, что Вашингтон и Москва не общались три года, поэтому было необходимо наладить диалог.

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