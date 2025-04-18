Рубио подчеркнул важность переговоров с Россией

Госсекретарь США Рубио подчеркнул важность переговорного процесса с Россией

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что считает важным переговорный процесс с Россией. Его слова передает ТАСС.

«С российской [стороной] мы не общались три с половиной года. Я считаю важным, что произошел диалог [с Россией]», — подчеркнул он.

Ранее Рубио заявил, что США три года поддерживали Украину, но теперь они достигли точки, когда нужно сфокусироваться на других задачах.

17 апреля в Париже прошли переговоры между представителями США, Великобритании, Франции, Германии и Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дискуссии были позитивными и конструктивными. Он добавил, что обсуждения по Украине продолжатся на следующей неделе в Лондоне.