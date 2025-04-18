Госсекретарь США заявил о смещении фокуса Вашингтона с Украины

Рубио: США 3 года поддерживали Киев, но теперь нужно сфокусироваться на другом

США три года поддерживали Украину, но теперь они достигли точки, когда нужно сфокусироваться на другом. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщает РИА Новости.

«Мы потратили три года, миллиарды долларов на поддержку украинской стороны, но теперь мы достигли той точки, когда у нас есть другие задачи, на которых мы должны сфокусироваться», — сказал он.

Американский госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон будет помогать в урегулировании конфликта, только если Москва и Киев настроены на мир. В противном случае, по словам Рубио, США займутся чем-то еще.

Ранее Рубио проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова о желании президента США Дональда Трампа положить конец конфликту на Украине. В Госдепе уточнили, что участники прошедших в Париже переговоров по Украине «обнадеживающе» отреагировали на план американской стороны.