Макрон оценил переговоры по Украине в Париже

Макрон назвал конструктивными переговоры по Украине с представителями США

Президент Франции Эммануэль Макрон оценил переговоры между представителями Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, ФРГ и Украины, которые прошли в Париже. На своей странице в социальной сети X он назвал встречу конструктивной.

«Сегодня мы провели позитивные и конструктивные дискуссии о способе достижения как прекращения огня, так и полного и прочного мира», — указал французский лидер.

Макрон добавил, что обсуждения по Украине продолжатся на следующей неделе в Лондоне.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что цель представителей США на встрече по Украине в Париже — выработка решений по урегулированию конфликта. Он добавил, что делегация намерена осуществить цель президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта, а также «остановить ненужное кровопролитие».