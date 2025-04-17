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20:12, 17 апреля 2025Мир

Глава Госдепа назвал свою цель на встрече по Украине в Париже

Рубио: Целью встречи в Париже являются решения по урегулированию на Украине
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Президент Франции Эммануэль Макрон и госсекретарь США Марко Рубио

Президент Франции Эммануэль Макрон и госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Ludovic Marin / Reuters

Цель представителей США на встрече по Украине в Париже — выработка решений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети Х.

«Прибыли в Париж с одной целью: добиться реальных, практических решений для прекращения войны между Россией и Украиной», — заявил глава Госдепа.

Рубио добавил, что американская делегация намерена осуществить цель президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта, а также «остановить ненужное кровопролитие».

16 апреля стало известно, что Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф прибудут в Париж для обсуждения урегулирования конфликта на Украине с европейскими коллегами.

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