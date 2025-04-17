Глава Госдепа назвал свою цель на встрече по Украине в Париже

Рубио: Целью встречи в Париже являются решения по урегулированию на Украине

Цель представителей США на встрече по Украине в Париже — выработка решений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети Х.

«Прибыли в Париж с одной целью: добиться реальных, практических решений для прекращения войны между Россией и Украиной», — заявил глава Госдепа.

Рубио добавил, что американская делегация намерена осуществить цель президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта, а также «остановить ненужное кровопролитие».

16 апреля стало известно, что Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф прибудут в Париж для обсуждения урегулирования конфликта на Украине с европейскими коллегами.