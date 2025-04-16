Рубио и Уиткофф прилетят в Париж на переговоры по Украине

Госдеп: США и ЕС обсудят урегулирование конфликта на Украине 16-18 апреля

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф прибудут в Париж, чтобы обсудить с европейскими коллегами урегулирование конфликта на Украине. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

«Рубио и Уиткофф отправятся в Париж 16-18 апреля для переговоров с европейскими коллегами, чтобы добиться поставленной президентом [США Дональдом] Трампом цели — положить конец российско-украинскому конфликту и остановить кровопролитие», — заявила представитель ведомства Тэмми Брюс.

В заявлении отмечается, что стороны также планируют обсудить способы продвижения общих интересов в регионе.

11 апреля Стив Уиткофф встретился в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным. Их переговоры длились 4,5 часа. По словам Уиткоффа, во время встречи российский лидер обратился к американской стороне с просьбой обеспечить постоянный мир.