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16:17, 16 апреля 2025Мир

Рубио и Уиткофф прилетят в Париж на переговоры по Украине

Госдеп: США и ЕС обсудят урегулирование конфликта на Украине 16-18 апреля
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф прибудут в Париж, чтобы обсудить с европейскими коллегами урегулирование конфликта на Украине. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

«Рубио и Уиткофф отправятся в Париж 16-18 апреля для переговоров с европейскими коллегами, чтобы добиться поставленной президентом [США Дональдом] Трампом цели — положить конец российско-украинскому конфликту и остановить кровопролитие», — заявила представитель ведомства Тэмми Брюс.

В заявлении отмечается, что стороны также планируют обсудить способы продвижения общих интересов в регионе.

11 апреля Стив Уиткофф встретился в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным. Их переговоры длились 4,5 часа. По словам Уиткоффа, во время встречи российский лидер обратился к американской стороне с просьбой обеспечить постоянный мир.

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