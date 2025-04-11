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22:13, 11 апреля 2025Россия

Встреча Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге завершилась

Встреча Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге завершилась, она длилась 4,5 часа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге завершилась, она длилась 4,5 часа. Об этом сообщают «Известия».

Уиткофф прибыл в Россию 11 апреля на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что переговоры стали очередным шагом на пути к мирному урегулированию на Украине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что встреча проходит в деловом духе. «Это рабочая встреча. Она и по времени достаточно продолжительная, собственно, как и были предыдущие», — сказал он.

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