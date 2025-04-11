Встреча Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге завершилась, она длилась 4,5 часа

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге завершилась, она длилась 4,5 часа. Об этом сообщают «Известия».

Уиткофф прибыл в Россию 11 апреля на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что переговоры стали очередным шагом на пути к мирному урегулированию на Украине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что встреча проходит в деловом духе. «Это рабочая встреча. Она и по времени достаточно продолжительная, собственно, как и были предыдущие», — сказал он.