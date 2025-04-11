Белый дом прокомментировал переговоры Уиткоффа с Путиным

Переговоры спецпосланника США Стива Уиткоффа и президента России Владимира Путина стали очередным шагом на пути к мирному урегулированию на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Reuters.
«Это еще один шаг в переговорном процессе, который направлен на прекращение огня и итоговую сделку о мире между Россией и Украиной», — сказала она, добавив, что США намерены «довести дело до конца».
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Ранее Уиткофф поблагодарил российского лидера за уделенное переговорам время.
Переговоры Путина и Уиткоффа начались в Санкт-Петербурге. Американский спецпосланник прибыл в Россию 11 апреля.