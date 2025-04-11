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20:41, 11 апреля 2025Мир

Белый дом прокомментировал переговоры Уиткоффа с Путиным

Reuters: В Белом доме заявили, что переговоры с Путиным стали шагом к миру
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Переговоры спецпосланника США Стива Уиткоффа и президента России Владимира Путина стали очередным шагом на пути к мирному урегулированию на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Reuters.

«Это еще один шаг в переговорном процессе, который направлен на прекращение огня и итоговую сделку о мире между Россией и Украиной», — сказала она, добавив, что США намерены «довести дело до конца».

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Ранее Уиткофф поблагодарил российского лидера за уделенное переговорам время.

Переговоры Путина и Уиткоффа начались в Санкт-Петербурге. Американский спецпосланник прибыл в Россию 11 апреля.

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