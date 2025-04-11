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17:47, 11 апреля 2025Мир

Началась встреча Путина и спецпосланника Трампа

Переговоры Путина и Уиткоффа начались в Санкт-Петербурге
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости / kremlin.ru

Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа начались в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в официальном Telegram-канале.

«Владимир Путин начал встречу со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом», — утверждается в публикации.

Встреча российского лидера и спецпосланника президента США проходит в здании Президентской библиотеки.

Ранее состоялись переговоры Уиткоффа с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

11 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин и американский спецпосланник обсудят урегулирование украинского конфликта.

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