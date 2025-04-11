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15:27, 11 апреля 2025Мир

Путин встретится со спецпосланником Трампа по Украине

Песков: Президент Путин встретится со спецпосланником США по Украине Уиткоффом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин встретится со спецпосланником США по Украине Стивом Уиткоффом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, встреча с Уиткоффом «продлится столько, сколько потребуется президенту Путину». Российская сторона намерена «передать позицию» главе США Дональду Трампу по урегулированию конфликта на Украине, добавил Песков.

Ранее Уиткофф провел встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в гостинице «Гранд Европа» в Санкт-Петербурге.

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