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13:28, 11 апреля 2025Мир

Спецпредставитель Путина встретился с Уиткоффом в Санкт-Петербурге

Глава РФПИ Дмитриев встретился со спецпредставителем Трампа Уиткоффом
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом в гостинице «Гранд Европа» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург. Он указал, что гипотетически Владимир Путин может встретиться с спецпредставителем Трампа. Он указал, что это случится, если график главы государства будет это позволять и в этом случае Кремль об этом уведомит журналистов

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