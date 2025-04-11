Спецпредставитель Путина встретился с Уиткоффом в Санкт-Петербурге

Глава РФПИ Дмитриев встретился со спецпредставителем Трампа Уиткоффом

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом в гостинице «Гранд Европа» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург. Он указал, что гипотетически Владимир Путин может встретиться с спецпредставителем Трампа. Он указал, что это случится, если график главы государства будет это позволять и в этом случае Кремль об этом уведомит журналистов