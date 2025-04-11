В Кремле ответили на вопрос о визите в Россию спецпосланника Трампа

Песков: Спецпосланник Трампа Уиткофф прилетел в Россию

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да, я подтверждаю, он действительно прилетел в Россию», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков указал, что гипотетически президент России Владимир Путин может встретиться с спецпредставителем Трампа. Он указал, что это случится, если график главы государства будет это позволять.

Ранее портал Flightradar24 сообщал, что самолет Gulfstream G650ER того же типа, что и у Уиткоффа, приземлился в Санкт-Петербурге, аэропорту Пулково. Судя по данным сайта, самолет вылетел из юго-восточной части штата Флорида, где так же находится личная резиденция президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Борт вылетел в Северную Атлантику, пересек Скандинавию и достиг Санкт-Петербурга. Там он совершил резкий разворот на Запад и приземлился в аэропорту Пулково.