Спецпосланник Трампа приземлился в Санкт-Петербурге

Спецпосланник Трампа Уиткофф приземлился в Санкт-Петербурге

Самолет Gulfstream G650ER того же типа, что и у спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, приземлился в Санкт-Петербурге, аэропорту Пулково. Об этом сообщается на сайте портала Flightradar24.

Судя по данным сайта, самолет вылетел из юго-восточной части штата Флорида, где так же находится личная резиденция президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Борт вылетел в Северную Атлантику, пересек Скандинавию и достиг Санкт-Петербурга. Там он совершил резкий разворот на Запад и приземлился в аэропорту Пулково.

Ранее портал Axios сообщал, что спецпосланник Уиткофф вылетел в Россию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Также 10 апреля в Стамбуле прошли переговоры между представителями России и США. Они были посвящены нормализации работы дипломатических представительств. Встреча прошла в закрытом формате.