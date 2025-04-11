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09:46, 11 апреля 2025Мир

Спецпосланник Трампа приземлился в Санкт-Петербурге

Спецпосланник Трампа Уиткофф приземлился в Санкт-Петербурге
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Самолет Gulfstream G650ER того же типа, что и у спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, приземлился в Санкт-Петербурге, аэропорту Пулково. Об этом сообщается на сайте портала Flightradar24.

Судя по данным сайта, самолет вылетел из юго-восточной части штата Флорида, где так же находится личная резиденция президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Борт вылетел в Северную Атлантику, пересек Скандинавию и достиг Санкт-Петербурга. Там он совершил резкий разворот на Запад и приземлился в аэропорту Пулково.

Ранее портал Axios сообщал, что спецпосланник Уиткофф вылетел в Россию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Также 10 апреля в Стамбуле прошли переговоры между представителями России и США. Они были посвящены нормализации работы дипломатических представительств. Встреча прошла в закрытом формате.

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