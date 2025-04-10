Переговоры России и США завершились

Переговоры России и США в Стамбуле завершились, они длились более пяти часов

Переговоры России и США в Стамбуле по нормализации работы дипломатических представительств завершились, они продлились пять с половиной часов. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что американская делегация первой покинула место переговоров. Встреча сторон состоялась в российском генеральном консульстве в Стамбуле.

Ранее посол России в США Александр Дарчиев заявил, что переговоры делегаций Москвы и Вашингтона в Стамбуле помогут обеим сторонам избавиться от «токсичного наследия» администрации бывшего американского лидера Джо Байдена. Дипломат представляет российскую сторону на встрече с представителями США.