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15:45, 10 апреля 2025Мир

Переговоры России и США завершились

Переговоры России и США в Стамбуле завершились, они длились более пяти часов
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Переговоры России и США в Стамбуле по нормализации работы дипломатических представительств завершились, они продлились пять с половиной часов. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что американская делегация первой покинула место переговоров. Встреча сторон состоялась в российском генеральном консульстве в Стамбуле.

Ранее посол России в США Александр Дарчиев заявил, что переговоры делегаций Москвы и Вашингтона в Стамбуле помогут обеим сторонам избавиться от «токсичного наследия» администрации бывшего американского лидера Джо Байдена. Дипломат представляет российскую сторону на встрече с представителями США.

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