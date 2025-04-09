Посол России назвал целью переговоров с США избавление от «токсичного наследия» Байдена

Дарчиев: Переговоры РФ и США помогут избавиться от токсичного наследия Байдена

Переговоры делегаций России и США в Стамбуле помогут обеим сторонам избавиться от «токсичного наследия» администрации бывшего президента США Джо Байдена. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, передает РИА Новости.

«Речь идит об избавлении от "токсичного наследия" прежней американской администрации, которая установила жесткие рамки для деятельности российских дипмиссий в США», — отметил он.

Дипломат напомнил, что российско-американские отношения еще недавно балансировали на грани разрыва. По его мнению, выйти из этого состояния будет непросто.

9 апреля российская делегация во главе с послом Александром Дарчиевым прибыла в аэропорт Стамбула около 14:20 по местному времени на второй раунд переговоров с представителями США.