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16:12, 9 апреля 2025Мир

Посол России назвал целью переговоров с США избавление от «токсичного наследия» Байдена

Дарчиев: Переговоры РФ и США помогут избавиться от токсичного наследия Байдена
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Александр Дарчиев

Александр Дарчиев. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Переговоры делегаций России и США в Стамбуле помогут обеим сторонам избавиться от «токсичного наследия» администрации бывшего президента США Джо Байдена. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, передает РИА Новости.

«Речь идит об избавлении от "токсичного наследия" прежней американской администрации, которая установила жесткие рамки для деятельности российских дипмиссий в США», — отметил он.

Дипломат напомнил, что российско-американские отношения еще недавно балансировали на грани разрыва. По его мнению, выйти из этого состояния будет непросто.

9 апреля российская делегация во главе с послом Александром Дарчиевым прибыла в аэропорт Стамбула около 14:20 по местному времени на второй раунд переговоров с представителями США.

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