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14:48, 9 апреля 2025Мир

Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с США

Делегация России во главе с послом Дарчиевым прибыла в Стамбул на переговоры
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Российская делегация во главе с послом России в Вашингтоне Александром Дарчиевым прибыла в Стамбул на второй раунд переговоров РФ и США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Самолет с делегацией приземлился в Стамбульском аэропорту около 14:20 по местному времени», — говорится в публикации.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в беседе с «Лентой.ру», что сейчас идет техническая работа по подготовке к заключению мирного договора на Украине,

9 апреля стало известно, что второй раунд консультаций России и США пройдет 10 апреля в генконсульстве РФ в Стамбуле. Американскую группу на встрече представит заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

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