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12:23, 9 апреля 2025РоссияЭксклюзив

Названы цели нового раунда переговоров делегаций России и США

Депутат Чепа назвал целью второго раунда встреч РФ и США подготовку к договору
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Сейчас идет техническая работа по подготовке к заключению мирного договора, рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Цели встреч делегаций из России и США он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что 10 апреля в Стамбуле состоится второй раунд российско-американских консультаций.

Результатом прошлых встреч стало 30-дневное перемирие, согласно которому стороны не должны наносить удары по энергетическим объектам, напомнил депутат. Если президент России Владимир Путин в тот же момент дал соответствующие указания, то Украина продолжает ежедневно нарушать это соглашение, отметил парламентарий. Он предположил, что в ходе переговоров делегации должны выработать условия, которые регламентируют соблюдение этих договоренностей.

«Работы много, поэтому рабочие группы должны работать все больше и больше, дополнительные вопросы рассматривать. Мы знаем, что идут консультации и по работе дипломатических служб, которые дадут возможность на постоянной основе работать, и идет подготовка работы послов», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Это внушает определенный оптимизм тем людям, которые хотят мира, и внушает злобу и опасения ястребам войны

Алексей Чепадепутат Госдумы

На переговорах с Вашингтоном по вопросам работы дипмиссий делегацию от России возглавит посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. Американскую группу на встрече представит заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

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