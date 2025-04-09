Депутат Чепа назвал целью второго раунда встреч РФ и США подготовку к договору

Сейчас идет техническая работа по подготовке к заключению мирного договора, рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Цели встреч делегаций из России и США он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что 10 апреля в Стамбуле состоится второй раунд российско-американских консультаций.

Результатом прошлых встреч стало 30-дневное перемирие, согласно которому стороны не должны наносить удары по энергетическим объектам, напомнил депутат. Если президент России Владимир Путин в тот же момент дал соответствующие указания, то Украина продолжает ежедневно нарушать это соглашение, отметил парламентарий. Он предположил, что в ходе переговоров делегации должны выработать условия, которые регламентируют соблюдение этих договоренностей.

«Работы много, поэтому рабочие группы должны работать все больше и больше, дополнительные вопросы рассматривать. Мы знаем, что идут консультации и по работе дипломатических служб, которые дадут возможность на постоянной основе работать, и идет подготовка работы послов», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Это внушает определенный оптимизм тем людям, которые хотят мира, и внушает злобу и опасения ястребам войны Алексей Чепа депутат Госдумы

На переговорах с Вашингтоном по вопросам работы дипмиссий делегацию от России возглавит посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. Американскую группу на встрече представит заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

