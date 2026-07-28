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Забота о себе
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18:37, 28 июля 2026Забота о себе

Перечислены рекомендации по хранению картофеля

Terra: Очищенный картофель нужно хранить в холодильнике в емкости с холодной водой
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Эксперты из Бразильской ассоциации свежего картофеля (ABBIN) рассказали, как правильно хранить картофель. Их рекомендации перечислило издание Terra.

По словам специалистов, сырой картофель с кожурой нужно хранить в прохладном, сухом и темном месте с хорошей циркуляцией воздуха. Причем мыть его перед тем, как отправить на хранение, не нужно подчеркнули они.

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Что касается очищенного сырого картофеля, его можно недолго хранить в холодильнике в емкости с холодной водой, которая имеет плотно закрывающуюся крышку, добавили эксперты. Так можно избежать его потемнения. Отварной картофель стоит поместить в холодильник в герметичном контейнере. В целом в этом случае лучше следовать общим правилам хранения продуктов питания, добавили в ABBIN.

Ранее гастроэнтеролог Александр Приказчиков рассказал, нужно ли мыть яйца перед готовкой. По его словам, намного важнее выполнять полноценную термическую обработку продукта.

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