Перечислены рекомендации по хранению картофеля

Terra: Очищенный картофель нужно хранить в холодильнике в емкости с холодной водой

Эксперты из Бразильской ассоциации свежего картофеля (ABBIN) рассказали, как правильно хранить картофель. Их рекомендации перечислило издание Terra.

По словам специалистов, сырой картофель с кожурой нужно хранить в прохладном, сухом и темном месте с хорошей циркуляцией воздуха. Причем мыть его перед тем, как отправить на хранение, не нужно подчеркнули они.

Что касается очищенного сырого картофеля, его можно недолго хранить в холодильнике в емкости с холодной водой, которая имеет плотно закрывающуюся крышку, добавили эксперты. Так можно избежать его потемнения. Отварной картофель стоит поместить в холодильник в герметичном контейнере. В целом в этом случае лучше следовать общим правилам хранения продуктов питания, добавили в ABBIN.

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