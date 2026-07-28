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19:36, 28 июля 2026 (обновлено: 19:51, 28 июля 2026)Путешествия

Россиянам предложили слетать на курорт Турции за пять тысяч рублей

TourDom: Россиянам стали доступны горящие авиабилеты в Анталью от 5,5 тысячи рублей
Алина Черненко

Фото: Volodymyr Martyniuk / Shutterstock / Fotodom

Россиянам стали доступны горящие авиабилеты на популярный курорт ТурцииАнталью — по цене от пяти тысяч рублей. О соответствующих предложениях сообщил портал TourDom.

Уточняется, что такие привлекательные тарифы действуют только в одну сторону, а обратный перелет обойдется значительно дороже. Но даже несмотря на это, общая стоимость поездки может получиться выгодной, пишет издание.

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Так, купить билеты на турецкий курорт с вылетом 29 июля можно от 5,5 тысячи рублей с включенным багажом до 10 килограммов. Такие варианты есть у авиакомпаний Azur Air и Nordwind Airlines.

Еще дешевле, от 5,3 тысячи рублей (без багажа), можно отправиться в Анталью 30 июля самолетом «Победы». Билет с багажом будет стоить дороже — более 8 тысяч рублей.

По данным источника, уже в августе таких тарифов практически нет. Перелет из Москвы 30 июля с возвращением 6 августа сейчас стоит от 28 тысяч рублей с багажом.

Ранее стало известно, что российский турпоток в Анталью в июне 2026 года снизился на четыре процента. В первый летний месяц курорты провинции посетили 569 тысяч соотечественников.

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