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20:54, 28 июля 2026Интернет и СМИ

Звезда КВН побывал в тюрьме и услышал страшные вещи

Звезда КВН Киселев заявил, что услышал страшные вещи во время экскурсии по тюрьме
Маргарита Щигарева

Фото: SamuelBartlett / Shutterstock / Fotodom

Российский комик, бывший участник КВН Максим Киселев рассказал о выступлении в исправительной колонии строгого режима и экскурсии по ней. В беседе с блогером Андреем Пределиным он заявил, услышал в тюрьме страшные вещи, видео опубликовано на YouTube.

По словам Киселева, он и его команда выступили перед заключенными, когда он только начинал играть КВН. Как пояснил юморист, они приехали в тюрьму с концертом в рамках договора департамента молодежной политики Смоленской области с УФСИН.

«От страха мы минут в 25-30 вкатили это все. Еле-еле что-то наскребли», — описал звезда КВН содержание концерта. Он добавил, что заключенные поначалу почти никак не реагировали на номера, однако после того, как их попросили поддержать юмористов, начали бурно аплодировать.

После выступления юмористам устроили экскурсию по колонии. Киселев, он спрашивал сотрудников о разных инцидентах, а также слушал разговоры заключенных. «Люди говорят страшные, ужасные вещи в достаточно легкой форме. (...) Клянусь, от этого не то что холод бежит по спине, ты седеешь просто», — добавил он.

Ранее о выступлении в колонии рассказала юмористка Евгения Искандарова. Она заявила, что заключенным не понравился ее номер.

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