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17:24, 16 октября 2023Интернет и СМИ

Популярная юмористка рассказала о выступлении в мужской колонии

Евгения Искандарова

Евгения Искандарова. Кадр: Женя, давай! / YouTube

Популярная российская юмористка, бывшая участница КВН, звезда шоу «Comedy Баттл» и Comedy Woman Евгения Искандарова рассказала о выступлении перед заключенными мужской колонии. Подробностями она поделилась в выпуске шоу «Гуд Морнинг», доступном на YouTube.

По словам Искандаровой, однажды она выступала с командой КВН в колонии № 5 города Кемерово. После того как кавээнщики показали командный номер, заключенные начали скандировать имя Искандаровой, чтобы она одна выступила перед ними.

«Я вышла и давай рассказывать им стихотворение (...): "На клумбе росли два красивых тюльпана, тюльпаны сорвали два хулигана, два полицейских побили воров, но через книгу, чтоб без синяков"», — передала юмористка содержание своего выступления.

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По словам комикессы, зрители не оценили ее номер. Она объяснила, что описанная в нем ситуация показалась слушателям очень правдивой. «Они такие [говорят]: "Знаем, о чем ты. Но не смешно"», — вспомнила Искандарова. По ее словам, юмористов больше не приглашали выступать в эту колонию.

Ранее Искандарова заявила, что отказалась от участия в Высшей лиге КВН, чтобы работать в шоу «Comedy Баттл». Она отметила, что капитан кемеровской команды «Кембридж» Станислав Рудницкий, пригласивший ее в телеигру, не позволил ей участвовать в двух проектах одновременно.

Искандрова играла за несколько команд КВН. Она состояла в таких коллективах, как «Халва», «2012», «Сборная КузГТУ» Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева, а также в «Женской сборной» города Кемерово.

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    Мария Большакова
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