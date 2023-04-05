Популярная юмористка назвала причину отказа от участия в Высшей лиге КВН

Юмористка Искандарова отказалась от участия в Высшей лиге КВН ради «Comedy Баттл»

Популярная российская юмористка, участница шоу «Comedy Баттл» и Comedy Woman Евгения Искандарова назвала причину отказа от участия в Высшей лиге КВН. О том, почему она не стала участвовать в проекте, Искандарова рассказала в шоу «Сколько стоит?», выпуск которого опубликован на Rutube.

По словам юмористки, когда она училась в университете, капитан команды КВН «Кембридж» из Кемерово Станислав Рудницкий пригласил ее участвовать в Высшей лиге. Искандарова согласилась. Однако вскоре после этого ей позвонил создатель шоу канала ТНТ «Comedy Баттл» Константин Обухов и предложил присоединиться к программе.

В итоге комикесса решила узнать, сможет ли она участвовать в обоих проектах. По ее словам, Обухов ответил, что совмещать работу в «Comedy Баттл» с участием в КВН можно. Рудницкий же, уточнив эту информацию, сказал, что в КВН подобный формат работы не допускается. По этой причине Искандарова выбрала «Comedy Баттл».

«К тому времени уже прошла хорошую школу КВН, я уже научилась писать шутки до такой степени, что меня стали приглашать. Я уже стала заметной», — заключила она.

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