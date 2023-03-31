Популярная юмористка описала участие в шоу на ТНТ словами «рыдала каждый день»

Юмористка Яровицына описала участие в Stand Up на ТНТ словами «рыдала каждый день»

Популярная российская юмористка, продюсер программы «Женский Stand Up» Зоя Яровицына рассказала о сложностях, с которыми столкнулась во время участия в проекте Stand Up на канале ТНТ. В шоу «Надкаст», доступном на YouTube, она описала этот опыт словами «рыдала каждый день».

Яровицына отметила, что решила участвовать в Stand Up на ТНТ после успеха в проекте «Comedy Баттл». Однако во время участия в новом проекте комикесса столкнулась с тем, что зрители зачастую прохладно принимали ее, так как ожидали выступлений более известных на тот момент юмористов.

«Люди сидят и просто ждут, когда выйдет Нурлан [Сабуров]. На тебе. Начинают курить выходить, еще что-то. Это ломка. Я полгода, наверное, походила, кое-как два монолога сдала. Я просто рыдала каждый день», — поделилась Яровицына. Она также призналась, что Stand Up на ТНТ сломал ее. По словам юмористки, после участия в этом проекте она решила поработать за кадром.

Ранее Яровицына также назвала причину отказа от алкоголя. Она заявила, что уже полтора года не употребляет спиртные напитки, так как это важно для ее карьеры.