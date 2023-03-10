Участница популярного шоу на ТНТ раскрыла причины отказа от алкоголя

Юмористка Яровицына рассказала, что отказалась от алкоголя в пользу карьеры

Участница популярного шоу «Женский Stand Up» на телеканале ТНТ Зоя Яровицына раскрыла причины отказа от спиртных напитков. В YouTube-проекте «Надкаст» юмористка призналась, что предпочла алкоголю карьеру.

Яровицына рассказала, что два года шла к тому, чтобы отказаться от спиртного, и не пьет алкогольные напитки уже полтора года. «Мой организм сказал мне, что так больше быть не может: если я пью, то тогда у меня два дня похмелья. А это два дня, когда я не могу делать вообще ничего полезного», — объяснила она.

По словам юмористки, она отказалась от алкоголя в пользу карьеры, когда поняла, что ей еще много предстоит для достижения успеха в своей деятельности. «У меня есть мечты: я хочу концерт написать, хочу пройти по всем проектам ТНТ в качестве гостя, на квартиру заработать; либо я пью, либо у меня все это будет», — отметила она. Помимо этого, Яровицына рассказала, что алкоголь делает ее агрессивной.

Ранее Яровицына назвала главную сложность работы автором в популярном шоу «Stand Up на ТНТ». Юмористка призналась, что ей сложно было принимать успех комиков, которым она придумывала шутки, так как сама она оставалась за кадром.