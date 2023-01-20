Известная юмористка раскрыла сложность работы в популярном шоу на ТНТ

Яровицына назвала успех комиков главной сложностью работы автора в «Stand Up на ТНТ»

Известная юмористка Зоя Яровицына раскрыла главную сложность работы автора в популярном шоу «Stand Up на ТНТ». В интервью YouTube-каналу «Нетология» она назвала успех комиков, которым она придумывала шутки, основной трудностью закадровой деятельности.

Яровицына рассказала, что в начале карьеры хотела стать участницей «Stand Up на ТНТ». «Это сложно оказалось, там уже был другой совсем уровень, я ходила к ним на проверочные вечеринки, но у меня совсем не получалось», — призналась юмористка. По ее словам, ей сложно было попасть в формат, поэтому она решила стать автором шуток для других комиков проекта.

«Меня хватило на год, потому что это очень сложно писать кому-то шутки, видеть, как он с ними сильно заходит, как его хвалят, как он выигрывает какие-то деньги или еще что-то, и оставаться при этом в тени», — описала Яровицына трудность закадровой работы.

Позже юмористка снова начала выступать и участвовать в концертах для начинающих комиков. «Все самые поганые места, вонючие, пивные, кальяные, все эти подвалы, все эти залы по три человека, все эти пьяные быдла, которые на тебя кричат, как тебя прогоняют со сцены», — вспомнила она.

Позже Яровицыну также пригласили работать автором в шоу «Comedy Баттл» на ТНТ. «Я параллельно на двух проектах работала и выступала просто для себя», — добавила она. И через время ей и юмористке Ирине Мягковой предложили разработать проект «Женский Stand Up». «Так я стала креативным продюсером», — заключила она.

Ранее Яровицына высказалась о конкуренции в «Женском Stand Up». В частности, она заявила, что не соперничает с Мягковой, так как коллега многому научила ее в юморе.

