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10:34, 15 ноября 2022Интернет и СМИ

Популярная юмористка высказалась о конкуренции участниц шоу на ТНТ

Юмористка Яровицына заявила, что не конкурирует с Мягковой в шоу «Женский Stand Up» на ТНТ

Кадр: Иван Абрамов / YouTube

Популярная российская юмористка, креативный продюсер и участница передачи «Женский Stand Up» на канале ТНТ Зоя Яровицына высказалась о конкуренции в проекте. На эту тему она порассуждала в шоу «Подкаст Абрамова», видео доступно на YouTube.

Отвечая на вопрос о конкуренции со вторым креативным продюсером «Женского Stand Up» и комикессой Ириной Мягковой, Яровицына отметила, что коллега многому научила ее в юморе и для нее вопрос соперничества с Мягковой неактуален.

Вместе с тем, по словам комикессы, в начале создания «Женского Stand Up» она ощущала конкуренцию в позитивном ключе. «Там в целом было такое, что мы собрали коллектив, и я в какой-то момент посмотрела (...) и [подумала]: "Я сама сделала вот так, что я постоянно должна с восемью смешными бабами конкурировать, зачем я это с собой сделала?" Но на самом деле это же круто», — заявила она.

Кроме того, Яровицына призналась, что ранее сравнивала себя с участницей «Женского Stand Up» Варварой Щербаковой. Юмористка указала, что переживала, так как Щербакова на мероприятиях проекта заменила ее в качестве финального комика на выступлениях в связи с более сильным откликом аудитории.

«Мне было тяжело в какой-то момент принять, что я больше не финальный комик. А потом мне стало вообще плевать. Просто как-то вот время шло, и я такая: "А что я переживаю? Во-первых, это в том числе моя передача, которую я делаю. Это же офигенно, что у нас в передаче есть такой смешной комик"», — добавила Яровицына.

Ранее Ирина Мягкова ответила на вопрос о том, почему в течение всего сезона «Женского Stand Up» участницы проекта выступают в одной и той же одежде. Она объяснила это особенностями съемок для телевидения.

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Маргарита Щигарева
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