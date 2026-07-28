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19:35, 28 июля 2026Экономика

Российский фондовый рынок снизился

Индекс Московской биржи во вторник, 28 июля, снизился на 1,16 %
Вячеслав Агапов

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Индекс Московской биржи во вторник, 28 июля, снизился на 1,16 процента. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К закрытию торгов показатели фондового рынка сократились на 1,16 процента — до 2 191,18 пункта. Торги открылись, когда показатель находился на уровне в 2 218,03. На максимуме индекс рос до 2 218,75 и падал вплоть до 2 181,12 пункта.

Индекс РТС (Российская торговая система, отражает динамику наиболее ликвидных акций крупнейших российских эмитентов) снизился на 2,02 процента, до 877,11 пункта.

Лидерами роста за день стали ММК (плюс 2,87 процента), «Сургнефтегаз» (плюс 2,84 процента), МКПАО «ВК» (плюс 1,83 процента), «ФосАгро» (плюс 1,17 процента) и «Озон» (плюс 1,15 процента).

Днем ранее российский рынок акций отыграл падение последних двух недель — индекс Мосбиржи впервые с 13 июля поднялся выше 2200 пунктов. Среди лидеров — «Озон», чьи бумаги дорожают на 8,59 процента, ММК (на 7,05 процента) и «Полюс», резко подешевевший в июле на фоне сообщений об отказе от дивидендов, а теперь растущий примерно на 7 процентов.

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