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09:18, 9 апреля 2025Мир

Названо место проведения переговоров России и США в Стамбуле

Диппредставительство: Консультации с США пройдут в генконсульстве РФ в Стамбуле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Второй раунд консультаций России и США пройдет 10 апреля в генконсульстве РФ в Стамбуле. Об этом заявили в российском диппредставительстве, сообщает ТАСС.

«Российско-американские консультации пройдут в генконсульстве РФ в Стамбуле», — сказал собеседник агентства.

На переговорах с Вашингтоном по вопросам работы дипмиссий делегацию от России возглавит посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. Американскую группу на встрече представит заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Ранее Государственный департамент США подтвердил дату консультации российской и американской делегаций в Стамбуле. В ведомстве уточнили, что темой обсуждения станет работа дипмиссий.

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