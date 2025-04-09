Названо место проведения переговоров России и США в Стамбуле

Диппредставительство: Консультации с США пройдут в генконсульстве РФ в Стамбуле

Второй раунд консультаций России и США пройдет 10 апреля в генконсульстве РФ в Стамбуле. Об этом заявили в российском диппредставительстве, сообщает ТАСС.

«Российско-американские консультации пройдут в генконсульстве РФ в Стамбуле», — сказал собеседник агентства.

На переговорах с Вашингтоном по вопросам работы дипмиссий делегацию от России возглавит посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. Американскую группу на встрече представит заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Ранее Государственный департамент США подтвердил дату консультации российской и американской делегаций в Стамбуле. В ведомстве уточнили, что темой обсуждения станет работа дипмиссий.