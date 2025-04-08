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21:22, 8 апреля 2025Мир

Госдеп подтвердил дату переговоров США с Россией

Госдеп: РФ и США обсудят работу дипмиссий на переговорах 10 апреля в Стамбуле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Freddie Everett / Us State / Global Look Press

Госдепартамент подтвердил, что делегации России и США проведут 10 апреля консультации в Стамбуле. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ведомства Тэмми Брюс

Она уточнила, что темой обсуждения на предстоящих переговорах будет работа дипмиссий. При этом вопросы Украины подниматься не будут, добавили в американском ведомстве.

1 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон готовят новую экспертную встречу, аналогичную той, что состоялась в конце февраля в Стамбуле. Он отметил, что для успеха в переговорах нужны не просто обещания, а конкретные решения. По его словам, американская сторона сейчас рассматривает перечень предложений, выдвинутых Москвой.

27 февраля состоялась встреча представителей России и США по проблемам работы посольств. Переговоры делегаций двух стран продолжались 6,5 часа.

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