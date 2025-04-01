Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:42, 1 апреля 2025Мир

Лавров анонсировал новую встречу России и США

Лавров: Россия и США готовят новую экспертную встречу
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Россия и США готовят новую экспертную встречу, аналогичную той, что состоялась в конце февраля в Стамбуле. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Была встреча в Стамбуле. Сейчас готовится вторая встреча. Тем временем идут контакты по телефону и видеоконференцсвязи (...) Мы видим наметившийся прогресс», — отметил дипломат.

При этом Лавров указал, что для успеха в переговорах, включая начало работы черноморской инициативы, нужны не просто обещания, а конкретные решения. Он добавил, что американская сторона сейчас рассматривает перечень предложений, выдвинутых Москвой.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке офиса Зеленского к президентским выборам

    Найден способ создания более эффективных аккумуляторов

    Роспотребнадзор оценил риски для России из-за распространения гепатита А в Чехии

    30 миллионов россиян предложили обложить налогом в 20 процентов от зарплаты

    Бизнес Макаревича в России потерпел убытки

    Внешность 61-летней жены Пирса Броснана после похудения вызвала споры в сети

    Лавров анонсировал новую встречу России и США

    Чемпион мира заработал за сезон меньше выступающего только в России фигуриста

    Стали известны причины захвата Киево-Печерской лавры

    Врачи спасли россиянку с 30-сантиметровой опухолью яичника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше