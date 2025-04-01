Лавров анонсировал новую встречу России и США

Лавров: Россия и США готовят новую экспертную встречу

Россия и США готовят новую экспертную встречу, аналогичную той, что состоялась в конце февраля в Стамбуле. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Была встреча в Стамбуле. Сейчас готовится вторая встреча. Тем временем идут контакты по телефону и видеоконференцсвязи (...) Мы видим наметившийся прогресс», — отметил дипломат.

При этом Лавров указал, что для успеха в переговорах, включая начало работы черноморской инициативы, нужны не просто обещания, а конкретные решения. Он добавил, что американская сторона сейчас рассматривает перечень предложений, выдвинутых Москвой.