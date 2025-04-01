В Кремле ответили на угрозы Трампа

Песков высказался об угрозах Трампа ввести вторичные пошлины против России

Россия продолжает контакты с США, переговоры по урегулированию конфликта на Украине требуют больше времени и усилий. Таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на угрозы главы Белого дома Дональда Трампа ввести против Москвы вторичные пошлины, передает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что российская сторона продолжает поддерживать контакты с американскими представителями касательно урегулирования украинского кризиса. Однако он отметил, что некоторые аспекты обсуждений «очень сложные и требуют дополнительных усилий».

Ранее Трамп пригрозил ввести пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения по прекращению конфликта на Украине. По словам Трампа, могут быть введены тарифы от 25 до 50 процентов на российскую нефть.

При этом глава государства подчеркнул, что у него «очень хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным и гнев быстро рассеется, если его российский коллега поступит «правильно».