Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:34, 1 апреля 2025Мир

В Кремле ответили на угрозы Трампа

Песков высказался об угрозах Трампа ввести вторичные пошлины против России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Россия продолжает контакты с США, переговоры по урегулированию конфликта на Украине требуют больше времени и усилий. Таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на угрозы главы Белого дома Дональда Трампа ввести против Москвы вторичные пошлины, передает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что российская сторона продолжает поддерживать контакты с американскими представителями касательно урегулирования украинского кризиса. Однако он отметил, что некоторые аспекты обсуждений «очень сложные и требуют дополнительных усилий».

Ранее Трамп пригрозил ввести пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения по прекращению конфликта на Украине. По словам Трампа, могут быть введены тарифы от 25 до 50 процентов на российскую нефть.

При этом глава государства подчеркнул, что у него «очень хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным и гнев быстро рассеется, если его российский коллега поступит «правильно».

    Обсудить
    Последние новости

    «Я не хочу, но я мог бы это сделать». Трамп продолжает грозить России новыми санкциями. Что об этом думают в Москве?

    Мужчина поторопил людей в очереди в московском банкомате и забрал их деньги себе

    19-летнего сына Трампа заметили с часами за 4 миллиона рублей

    Новое мощное землетрясение произошло в Мьянме

    В МИД раскрыли проблемы в позиции США по Украине

    Коровы сломали россиянке 13 ребер

    Врач предупредил о частой ошибке при употреблении супов

    Арестованная глава Гагаузии отказалась покидать свой пост

    В Петербурге заработал музей бомжей

    Парламент Грузии принял закон об измене Родине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше