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17:22, 30 марта 2025Мир

Трамп пригрозил России пошлинами в случае отсутствия соглашения по Украине

NBC News: Трамп пригрозил РФ пошлинами в случае отсутствия соглашения по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения по прекращению конфликта на Украине. Об этом американский лидер заявил в телефонном разговоре с представителями NBC News.

«Если мы с Россией не сможем договориться о прекращении кровопролития на Украине и если я буду считать, что это была вина России — чего может и не быть, — но если я буду считать, что это была вина России, я собираюсь ввести дополнительные пошлины на всю нефть, поступающую из России», — отметил он.

По словам Трампа, могут быть введены тарифы от 25 до 50 процентов на российскую нефть. Кроме того, он пообещал ввести пошлины и на другие товары, продаваемые в США.

При этом Трамп подчеркнул, что у него «очень хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным и гнев быстро рассеется, если его российский коллега поступит «правильно».

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что если между Россией и Украиной не будет достигнуто соглашение по прекращению огня, это станет большим разочарованием для всего мира.

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