Трамп рассказал о наибольшем разочаровании для всего мира

Трамп счел разочарованием возможное неподписание соглашения между Украиной и РФ

Если между Россией и Украиной не будет достигнуто соглашение по прекращению огня, это станет большим разочарованием для всего мира. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, его слова передает РИА Новости.

В данный момент спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и другие представители Вашингтона участвуют в переговорах в Москве по урегулированию украинского кризиса. Трамп уточнил, что в рамках дипломатического диалога обсуждается и территориальный вопрос, касающийся земель, которые будут утрачены Киевом по итогам конфликта.

Ранее сообщалось, что глава США Дональд Трамп посетит министерство юстиции страны 14 марта. В ходе своего визит он обсудит с представителями ведомства стратегию своей администрации по «восстановлению закона и порядка».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заметила, что визит Трампа будет историческим и станет очередным доказательством того, что политик держит свое слово.