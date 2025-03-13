Трамп выступит с обращением по «восстановлению закона и порядка»

Пресс-секретарь Левитт: Трамп выступит с речью по вопросу восстановления порядка

Президент США Дональд Трамп посетит министерство юстиции 14 марта, где обсудит стратегию своей администрации по «восстановлению закона и порядка». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт телеканалу CNN.

«Исторический визит президента Трампа в министерство юстиции будет означать еще одно данное и выполненное обещание», — отметила представитель Белого дома.

В своем обращении Трамп поднимет вопросы изгнания преступников из страны и прекращения использования правосудия в качестве оружия против американцев за их политические взгляды. Изначально поездка президента в министерство юстиции должна была состояться в феврале, но ее отложили из-за занятости главы государства.

1 марта Федеральное бюро расследований (ФБР) вернуло Трампу изъятые в 2022 году засекреченные документы. По версии Белого дома, они были конфискованы «во время незаконных и нелегальных рейдов».