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10:19, 1 марта 2025Мир

ФБР вернуло Трампу изъятые в 2022 году засекреченные документы

ФБР вернуло Трампу изъятые в 2022 году в Мар-а-Лаго засекреченные документы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) вернуло президенту США Дональду Трампу изъятые в 2022 году засекреченные документы. Об этом сообщает издание Newsweek.

Авторы материала пишут, что в пятницу, 28 февраля, американский лидер отпраздновал возвращение коробок с бумагами, которые были конфискованы во время обыска в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг отметил, что собственность главы Соединенных Штатов была изъята «во время незаконных и нелегальных рейдов».

Ранее сообщалось о намерении политика потребовать у Министерства юстиции США 100 миллионов долларов за обыски в его поместье. Адвокаты утверждали, что следственные действия были проведен с «явной целью политического преследования». Кроме того, команда Трампа заявляла, что действия ФБР и Минюста нарушали ряд протоколов.

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