Трамп потребует от Минюста США крупную сумму из-за обысков в его поместье

Fox: Трамп намерен потребовать у Минюста США $100 млн за обыски в его поместье

Бывший американский президент Дональд Трамп намерен потребовать у Министерства юстиции США 100 миллионов долларов за обыски в его поместье Мар-о-Лаго в 2022 году, передает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Адвокаты Трампа утверждают, что этот обыск был проведен с «явной целью политического преследования». Кроме того, команда экс-президента убеждена, что действия Федерального бюро расследований (ФБР) и Минюста нарушали ряд протоколов.

«[Министр юстиции США Меррик] Гарланд и [директор ФБР Кристофер] Рэй должны были убедиться, что их агенты запросили согласие президента Трампа, уведомили его адвокатов и стремились к сотрудничеству», — говорится в составленном адвокатами документе.

Отмечается, что юристы бывшего президента США уже направили министерству уведомление о планах подать судебный иск. С момента получения этого уведомления у ведомства будет 180 дней на досудебное решение этого вопроса.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что агенты ФБР планировали ликвидировать Трампа. Она сделала такой вывод на основании того, что при обыске в резиденции политика в Мар-а-Лаго в 2022 году они имели при себе огнестрельное оружие. У спецслужб было разрешение на его использование.